У Покровській МВА показали наслідки вчорашнього обстрілу

Внаслідок обстрілу Покровська Донецької області загинула 1 особа, ще 6 осіб отримали поранення. Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.



Зазначається, що через атаку постраждали понад 20 приватних будинків.

«На даний час ще надходять звернення від мешканців щодо руйнування житла», - розповіли в адміністрації, зазначивши, що на місці події працюють відповідні служби та комунальники.

3 листопада заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські війська ввечері завдали 6 ракетних ударів по Покровську. Три удари припали по школі, ще один по приватному сектору.