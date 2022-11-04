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57 гражданских объектов Донецкой области уничтожили войска РФ за сутки

04 ноября 2022, 11:50

57 гражданских объектов Донецкой области уничтожили войска РФ за сутки

За минувшие сутки российская армия атаковала Донецкую область 32 раза. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.

Пострадали 16 населенных пунктов - города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Марьинка, Покровск, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Нелиповка, Щербиновка, села Времивка, Карловка, Екатериновка, Константиновка, Ласточкино, Максимилианивка, Павловка.

Оккупанты обстреливали регион РСЗО «Град», «Смерч», артиллерией, минометами, танками.

Разрушены и повреждены 57 гражданских объектов Донецкой области - 41 частный дом, школа, трансформатор, газовая труба, автобаза, хозяйственные сооружения, автомобили.

«Российские войска ударили по Покровску из РСЗО «Смерч», есть погибшие и раненые гражданские жители. Поврежден 21 частный дом и объекты инфраструктуры», - рассказали полицейские.

Зафиксированы правоохранителями также пять артиллерийских ударов по городу Бахмут. Российские снаряды попали в дома жителей, убив и травмировав граждан, и повредив 9 частных и 3 многоквартирных дома.

Есть травмированные в Часов Яре, который оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 168 человек, с начала обязательной эвакуации более 27 800 человек, в том числе 4321 – дети, 1734 – люди с инвалидностью.

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