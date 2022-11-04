57 цивільних обʼєктів Донецької області знищили війська РФ за добу

04 листопада 2022, 11:50

57 цивільних обʼєктів Донецької області знищили війська РФ за добу

Минулої доби російська армія атакувала Донецьку область 32 рази. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.

Постраждали 16 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Мар’їнка, Покровськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Неліпівка, Щербинівка, села Времівка, Карлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Ласточкине, Максимільянівка, Павлівка.

Окупанти обстрілювали регіон РСЗВ «Град», «Смерч», артилерією, мінометами, танками.

Зруйновано та пошкоджено 57 цивільних об'єктів Донецької області - 41 приватний будинок, школа, трансформатор, газова труба, автобаза, господарські споруди, автомобілі.

«Російські війська вдарили по Покровську з РСЗВ «Смерч», є загиблі та поранені цивільні мешканці. Пошкоджено 21 приватний будинок та об’єкти інфраструктури», - розповіли поліцейські.

Зафіксовано правоохоронцями також п'ять артилерійських ударів по місту Бахмут. Російські снаряди поцілили в будинки мешканців, вбивши та травмувавши громадян, і пошкодивши 9 приватних та 3 багатоквартирних будинків.

Є травмовані у Часів Яру, який окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 168 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 27 800 осіб, у тому числі 4321 – дітей, 1734 – людей з інвалідністю.

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