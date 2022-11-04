В Украине зарегистрировано более 3 млн внутренних переселенцев

C 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн внутренне перемещенных лиц, а общее количество зарегистрированных переселенцев составляет 4,8 млн человек. Об на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Укринформ».



Премьер подчеркнул, что такая цифра соотносительна с населением нескольких крупных областных центров.



Также он сообщил, что Кабмин направит более 34 миллионов гривен на компенсацию государственным и коммунальным учреждениям за бесплатное размещение переселенцев.



По его словам, сейчас по всей Украине более 2 тысяч учреждений открыли свои двери для 150 тысяч внутренне перемещенных лиц. С начала полномасштабной войны государство компенсировало им свыше 459 млн гривен расходов на оплату коммунальных услуг.