В Україні зареєстровано понад 3 млн внутрішніх переселенців

04 листопада 2022, 16:59

В Україні зареєстровано понад 3 млн внутрішніх переселенців

З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб, а загальна кількість зареєстрованих переселенців становить 4,8 млн осіб. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає «Укрінформ».

Прем'єр наголосив, що така цифра співвідносна з населенням кількох великих обласних центрів.

Також він повідомив, що Кабмін направить понад 34 мільйони гривень на компенсацію державним та комунальним установам за безкоштовне розміщення переселенців.

За його словами, зараз по всій Україні понад 2 тисячі установ відкрили свої двері для 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни держава компенсувала їм понад 459 млн гривень витрат на оплату комунальних послуг.

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