Оккупанты обстреливают Донецкую область: Три человека погибли, восемь — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 4 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три человека. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Двое людей стали жертвами обстрелов в Бахмуте и один — в Дружбе. Еще восемь человек получили ранения: три — в Бахмуте, два — в Авдеевке, по одному пострадавшему — в Курахово, Мирнограде и Дружбе.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1163 мирных жителя. 2540 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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