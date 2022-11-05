Окупанти обстрілюють Донецьку область: Три людини загинули, вісім — поранено

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу, 4 листопада, через обстріли з боку російських сил загинуло троє людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Двоє людей стали жертвами обстрілів у Бахмуті та один — у Дружбі. Ще вісім осіб отримали поранення: три — у Бахмуті, два — в Авдіївці, по одному потерпілому — у Кураховому, Мирнограді та Дружбі.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на підконтрольній українській владі частині Донецької області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1163 мирних мешканці. 2540 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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