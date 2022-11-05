На место выехали пиротехники: В Покровске рассказали подробности обстрела

Покровск Донецкой области в прошедшие сутки подвергся обстрелам. Об этом сообщает городская военная администрация.



«По информации от Ситуационного центра ГУНП в Донецкой области: 4 ноября в 19:10 в результате обстрела (предварительно, с применением беспилотников Shahed-136) произошло попадание ВОП в районе ул. Нахимова. Из-за угрозы повторного обстрела силы и средства от Главного управления не привлекаются. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается», — отметили в администрации.



Также уточняется, что утром от диспетчера ГСЧС получена информация об обстреле 4 ноября. Сегодня после 08:00 на место обстрела выехали пиротехники, затем территория будет обследована ГСЧС.



Ранее сообщалось, что в Покровске Донецкой области произошла детонация на складе боеприпасов.