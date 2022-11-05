На місце виїхали піротехніки: У Покровську розповіли подробиці обстрілу

Покровськ Донецької області минулої доби зазнав обстрілів. Про це повідомляє міська військова адміністрація.



«За інформацією від Ситуаційного центру ГУНП у Донецькій області: 4 листопада о 19:10 внаслідок обстрілу (попередньо із застосуванням безпілотників Shahed-136) сталося влучення ВНП у районі вул. Нахімова. Через загрозу повторного обстрілу сили та засоби від Головного управління не залучаються. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється», — зазначили в адміністрації.



Також уточнюється, що вранці від диспетчера ДСНС отримано інформацію про обстріл 4 листопада. Сьогодні після 08:00 на місце обстрілу виїхали піротехніки, потім територію буде обстежено ДСНС.



Раніше повідомлялося, що у Покровську Донецької області відбулася детонація на складі боєприпасів.