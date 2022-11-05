11 громад будут без отопления, к ним относится Селидово — Донецкая ОВА

В Донецкой области в некоторые громады нельзя подать тепло из-за перебитых газогонов. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, запущено отопление в 15 территориальных громадах.



«Запущены котельные областного коммунального предприятия, уже наполнение систем произошло. В определенной части домов, даже многоквартирных, есть тепло. Там где это невозможно, это как минимум десять территориальных громад — это невозможно в связи с тем, что перебиты газогоны», — сказал Кириленко.



Глава области уточнил, что в таких случаях люди обогреваются с использованием дров, также предусмотрена раздача металлических печей-буржуек, в том числе на недавно деоккупированных территориях.



Также предусмотрены пункты обогрева: в таких пунктах в Лимане и Святогорске люди могут проживать.



Кириленко подчеркнул, что большинство котельных в области находятся в коммунальной собственности. В десяти громадах будут частично обогреты социальные объекты, которые используются населением.



«11 громад будут без отопления. К ним пока что относится Селидовская громада. Газ подан в Селидово, но газогон перебит. И его восстановление невозможно, он фактически проходит вдоль линии фронта», — сказал он.

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