11 громад будуть без опалення, до них належить Селидове — Донецька ОВА

05 листопада 2022, 15:36

11 громад будуть без опалення, до них належить Селидове — Донецька ОВА

У Донецькій області в деякі громади не можна подати тепло через перебиті газогони. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, запущено опалення у 15 територіальних громадах.

«Запущено котельні обласного комунального підприємства, вже наповнення систем відбулося. У певній частині будинків, навіть багатоквартирних, є тепло. Там, де це неможливо, це як мінімум десять територіальних громад — це неможливо через те, що перебиті газогони», — сказав Кириленко.

Очільник області уточнив, що в таких випадках люди обігріваються з використанням дров, також передбачено роздачу металевих печей-буржуйок, зокрема на нещодавно деокупованих територіях.

Також передбачені пункти обігріву: у таких пунктах у Лимані та Святогірську люди можуть мешкати.

Кириленко наголосив, що більшість котелень в області перебувають у комунальній власності. У десяти громадах буде частково обігріто соціальні об'єкти, які використовуються населенням.

«11 громад будуть без опалення. До них поки що належить Селидівська громада. Газ подано в Селидове, але газогін перебитий. І його відновлення неможливе, він фактично проходить вздовж лінії фронту», — сказав він.

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