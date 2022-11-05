11 громад будуть без опалення, до них належить Селидове — Донецька ОВА

У Донецькій області в деякі громади не можна подати тепло через перебиті газогони. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, запущено опалення у 15 територіальних громадах.



«Запущено котельні обласного комунального підприємства, вже наповнення систем відбулося. У певній частині будинків, навіть багатоквартирних, є тепло. Там, де це неможливо, це як мінімум десять територіальних громад — це неможливо через те, що перебиті газогони», — сказав Кириленко.



Очільник області уточнив, що в таких випадках люди обігріваються з використанням дров, також передбачено роздачу металевих печей-буржуйок, зокрема на нещодавно деокупованих територіях.



Також передбачені пункти обігріву: у таких пунктах у Лимані та Святогірську люди можуть мешкати.



Кириленко наголосив, що більшість котелень в області перебувають у комунальній власності. У десяти громадах буде частково обігріто соціальні об'єкти, які використовуються населенням.



«11 громад будуть без опалення. До них поки що належить Селидівська громада. Газ подано в Селидове, але газогін перебитий. І його відновлення неможливе, він фактично проходить вздовж лінії фронту», — сказав він.

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