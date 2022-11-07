Журналисты узнали о лагере в Донецкой области, где оккупанты держат отказывающихся воевать

В селе Завитне Бажання на границе Запорожской и Донецкой областей, оккупанты создали лагерь для мобилизованных россиян, которые отказываются воевать. Об этом пишет The Insider со ссылкой на жен и родственников мобилизованных.



По данным издания сейчас там в подвале находится 21 человек.



«Периодически их заставляют копать блиндажи, угрожают отправить на передовую или расстрелять. Смотрят за ними контрактники, где находится командование — никто не знает.



Жена мобилизованного Елена Кашина, рассказала, что у ее 33-летнего мужа нет никакого военного опыта.



«Мой муж звонил и сказал: „Лен, меня сегодня наши могут расстрелять“. Полностью подавленные люди, их поломали психологически. Я думаю, что если они вернутся домой, то им понадобится помощь психиатра. В таком состоянии они уже были закинуты в подвал, двое суток просидели там на земле в кирпичном подвале», — рассказала женщина.



Среди тех, кого насильно держат в этом лагере помимо мужа Елены Кашиной, еще семь человек перед мобилизацией работали в АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» в городе Дальнегорск Приморского края. У всех была бронь, как у работников оборонного предприятия.



По словам родственников мобилизованных, они написали рапорты об отказе идти на штурм, ссылаясь на убеждения совести, так как в силу этих убеждений они не могут и не будут убивать людей.



В дальнейшем к военнослужащим, подписавшим рапорты, неоднократно приезжали офицеры разных званий, проводили беседы. Однако, убедившись, что уговоры не действуют, командование перешло к угрозам расстрела.



«16 октября восьмерых человек, подписавших рапорты, увезли в неизвестном направлении, предварительно они сдали оружие и бронежилеты. В течение двух суток их насильственно удерживали в подвале, измором пытаясь заставить отказаться от рапортов», - пишет издание.