Журналісти дізналися про табір у Донецькій області, де окупанти тримають тих, хто не хоче воювати

07 листопада 2022, 13:32

Журналісти дізналися про табір у Донецькій області, де окупанти тримають тих, хто не хоче воювати

У селі Завітне Бажання на кордоні Запорізької та Донецької областей окупанти створили табір для мобілізованих росіян, які відмовляються воювати. Про це пише The Insider з посиланням на дружин і родичів мобілізованих.

За даними видання, зараз там у підвалі знаходиться 21 особа.

«Періодично їх змушують копати бліндажі, погрожують відправити на передову чи розстріляти. Дивляться за ними контрактники, де командування — ніхто не знає", - пишуть журналісти.

Дружина мобілізованого Олена Кашина розповіла, що її 33-річний чоловік не має жодного військового досвіду.

«Мій чоловік дзвонив і сказав: "Лєна, мене сьогодні наші можуть розстріляти". Цілком пригнічені люди, їх поламали психологічно. Я думаю, що якщо вони повернуться додому, їм знадобиться допомога психіатра. У такому стані вони вже були закинуті до підвалу, дві доби просиділи там на землі у цегляному підвалі», - розповіла жінка.

Серед тих, кого насильно тримають у цьому таборі, крім чоловіка Олени Кашиної, ще семеро людей, які перед мобілізацією працювали в АТ «Гірничо-металургійний комплекс "Дальполіметал"» у місті Дальнегорськ Приморського краю. У всіх була бронь, як у працівників оборонного підприємства.

За словами родичів мобілізованих, вони написали рапорти про відмову йти на штурм, посилаючись на переконання совісті, оскільки через ці переконання вони не можуть і не вбиватимуть людей.

Надалі до військовослужбовців, які підписали рапорти, неодноразово приїжджали офіцери різних звань, проводили розмови. Проте, переконавшись, що умовляння не діють, командування перейшло до загроз розстрілу.

«16 жовтня вісьмох людей, які підписали рапорти, відвезли у невідомому напрямку, попередньо вони здали зброю та бронежилети. Протягом двох діб їх насильно утримували в підвалі, намагаючись змусити відмовитися від рапортів», - пише видання.

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