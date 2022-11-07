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СБУ задержала экс-боевика группы «Призрак», воевавшего на востоке

07 ноября 2022, 14:17

СБУ задержала экс-боевика группы «Призрак», воевавшего на востоке

СБУ задержала бывшего боевика террористической группировки «Призрак», который участвовал в боевых действиях на востоке и надеялся скрыться в Одессе. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

«Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства. Затем долгое время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии уехал в РФ», - говорится в сообщении.

По информации СБУ, злоумышленник - житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону.

«Там он вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел". Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружием и боеприпасами террористов так называемой "ЛНР" под видом гуманитарных грузов из России», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, как выяснили правоохранители, подозреваемый занимался материально-техническим обеспечением бригады «Призрак», входившей в состав 2-го оккупационного корпуса России в захваченных районах Луганской области. Также он принимал участие в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.

Следователи СБУ сообщили бывшему боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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