СБУ затримала екс-бойовика групи «Привид», який воював на сході

СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання «Привид», який брав участь у бойових діях на сході та сподівався сховатися в Одесі. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.



«Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Потім довгий час ховався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області та згодом поїхав до РФ», - йдеться у повідомленні.



За інформацією СБУ, зловмисник – мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону.



«Там він вступив у незаконне збройне формування під назвою "Ангел". Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброєю та боєприпасами терористів так званої "ЛНР" під виглядом гуманітарних вантажів з Росії», - наголошується в повідомленні.



Окрім цього, як з'ясували правоохоронці, підозрюваний займався матеріально-технічним забезпеченням бригади «Привид», яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу Росії у захоплених районах Луганської області. Також він брав участь у підготовці постановочних сюжетів для кремлівських інформресурсів.



Слідчі СБУ повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.



Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.