Шмыгаль заявил, что графики отключений сделают более «предсказуемыми»

Энергетики работают над тем, чтобы в Украине постепенно сделать графики отключений электроэнергии более предсказуемыми для людей и бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



По его словам, самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сложилась в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Российские войска прицельно бьют по распределению в этих регионах, пытаясь уничтожить магистральные линии и подстанции.



«Сейчас энергетики работают над тем, чтобы постепенно сделать графики отключений более предсказуемыми для людей и бизнеса. Конечно, все мы должны понимать, что это возможно только при условии, что новых повреждений не будет. И все мы будем сознательно относиться к экономии потребления электроэнергии», - добавил Шмыгаль.



Премьер заверил, что энергетики и силы противовоздушной обороны работают и делается все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы.