Шмигаль заявив, що графіки відключень зроблять більш «передбачуваними»

Енергетики працюють над тим, щоб в Україні поступово зробити графіки відключень електроенергії більш передбачуваними для людей та бізнесу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За його словами, найскладніша ситуація з точки зору електроенергії склалася у Києві, Київській та Харківській областях. Російські війська прицільно б'ють по розподілам у цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції.



«Зараз енергетики працюють над тим, щоб поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу. Звичайно, всі ми повинні розуміти, що це можливе лише за умови, що нових пошкоджень не буде. І всі ми свідомо ставитимемося до економії споживання електроенергії», - додав Шмигаль.



Прем'єр запевнив, що енергетики та сили протиповітряної оборони працюють і робиться все можливе, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми.