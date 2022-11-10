Кабмин продлил на месяц отсрочку от призыва забронированных военнообязанных

Кабмин продлил на один месяца отсрочку от призыва на воинскую службу для забронированных военнообязанных. Об этом говорится в постановлении №1259 от 4 ноября.



«Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики, которые не закончились на день вступления в силу этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц», - отмечается в документе.



Минэкономики выдает разрешение на бронирование работников на полгода. Через шесть месяцев сотрудник может быть повторно забронирован.