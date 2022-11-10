Кабмін продовжив на місяць відстрочку від призову заброньованих військовозобов'язаних

Кабмін продовжив на один місяць відстрочку від призову на військову службу для заброньованих військовозобов'язаних. Про це йдеться у постанові №1259 від 4 листопада.



«Встановити, що терміни дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки, які не закінчилися на день набрання чинності цією ухвалою, продовжуються автоматично на один місяць», - наголошується в документі.



Мінекономіки видає дозвіл на бронювання працівників на півроку. Через шість місяців працівник може бути повторно заброньований.