«Энергоатом» приостанавливает договоры с работниками Запорожской АЭС, подписавшими контракты с «Росатомом»

ГП «НАЭК «Энергоатом» приостанавливает трудовые договоры с теми работниками Запорожской АЭС, которые подписали контракты «Росэнергоатомом», но не увольняет их. Об этом сообщил глава компании Петр Котин в телеэфире 5-го канала.



«На сегодня ограниченное количество людей подписали эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы приостанавливаем, не увольняем их, но приостанавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом"», — отметил Котин.



По его словам, персонал ЗАЭС в большинстве является проукраинским.



«Поэтому мы надеемся, что персонал не будет этого делать. Мы поддерживаем тот персонал, который остается стойким и верным Украине и украинской Запорожской АЭС», — добавил Котин.



По состоянию на конец октября только около ста из 6 700 работников оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС подписали контракты на работу с фейковым АО «Эксплуатирующая организация «Запорожская АЭС». При этом, по информации НАЭК, большинство «согласившихся» сотрудников сделали это под давлением захватчиков.