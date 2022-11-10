«Енергоатом» припиняє договори із працівниками Запорізької АЕС, які підписали контракти з «Росатомом»

НАЕК «Енергоатом» припиняє трудові договори з працівниками Запорізької АЕС, які підписали контракти з «Росенергоатомом», але не звільняє їх. Про це повідомив голова компанії Петро Котін у телеефірі 5-го каналу.



«На сьогодні обмежена кількість людей підписала ці контракти. Із цими людьми, про яких нам відомо, ми зупиняємо, не звільняємо їх, але зупиняємо укладені договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом"», - зазначив Котін.



За його словами, персонал ЗАЕС у більшості є проукраїнським.



«Тому ми сподіваємося, що персонал цього не робитиме. Ми підтримуємо той персонал, який залишається стійким та вірним Україні та українській Запорізькій АЕС», — додав Котін.



Станом на кінець жовтня лише близько ста із 6 700 працівників окупованої військами РФ Запорізької АЕС підписали контракти на роботу з фейковим АТ «Експлуатуюча організація «Запорізька АЕС». При цьому, за інформацією НАЕК, більшість співробітників, що «погодилися», зробили це під тиском загарбників.