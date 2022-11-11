Двое детей в Харькове подорвались на взрывчатке во дворе своего дома

В Харькове двое подростков получили ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«Сегодня около 11:30 в Харькове по улице Бучмы (Северная Салтовка) во время прогулки на открытой местности двое подростков 12 и 15 лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета», - говорится в сообщении.



По словам мэра Харькова Игоря Терехова, ребята подорвались во дворе собственного дома в Салтовском районе.



Прибывшие на место происшествия спасатели помогали медикам остановить кровотечение и транспортировали пострадавших в карету скорой.



Дети госпитализированы. Сейчас врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, указал глава ОВА.



По предварительным данным, сработал кассетный боеприпас. На месте происшествия работают экспертные службы и пиротехники ГСЧС.