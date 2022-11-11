Двоє дітей у Харкові підірвалися на вибухівці у дворі свого будинку

11 листопада 2022, 14:44

Двоє дітей у Харкові підірвалися на вибухівці у дворі свого будинку

У Харкові двоє підлітків отримали поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

 «Сьогодні близько 11:30 у Харкові на вулиці Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків 12 та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета», - йдеться у повідомленні.

 За словами мера Харкова Ігоря Терехова, хлопці підірвалися у дворі власного будинку у Салтівському районі.

 Рятувальники, які прибули на місце події, допомагали медикам зупинити кровотечу і транспортували постраждалих у карету швидкої.

 Дітей госпіталізовано. Наразі лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу, зазначив глава ОВА.

 За попередніми даними, спрацював касетний боєприпас. На місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС.

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