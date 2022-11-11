В Украине поражено более 400 объектов инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что за время полномасштабной войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. Об этом он сказал на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, больше всего повреждений в Харьковской, Киевской, Донецкой областях.



«Террористы также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Быстрыми темпами все пытаемся восстановить. Работа идет 24/7», - заявил премьер.



Шмыгаль также сообщил, что за последние пять недель обстреляны десятки подстанций «Укрэнерго», более 10 объектов генерации. На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 млрд гривен.



На приведение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 млрд гривен.



В связи с этим премьер констатировал, что плановые отключения потребителей от электроэнергии будут продолжены.



«С 10 по 31 октября они коснулись более 9 млн человек. Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок. Как и в минувшие недели, сознательное потребление украинцами электроэнергии, особенно в пиковые часы, поможет энергетикам», - добавил он.



Шмыгаль сообщил, что в каждом регионе осуществляются комплексные меры по защите энергетической инфраструктуры, усиливается ПВО.