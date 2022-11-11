Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Украине поражено более 400 объектов инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения - Шмыгаль

11 ноября 2022, 18:55

В Украине поражено более 400 объектов инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что за время полномасштабной войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. Об этом он сказал  на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, больше всего повреждений в Харьковской, Киевской, Донецкой областях.

«Террористы также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Быстрыми темпами все пытаемся восстановить. Работа идет 24/7», - заявил премьер.

Шмыгаль также сообщил, что за последние пять недель обстреляны десятки подстанций «Укрэнерго», более 10 объектов генерации.  На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 млрд гривен. 

На приведение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 млрд гривен.

В связи с этим премьер констатировал, что плановые отключения потребителей от электроэнергии будут продолжены.

«С 10 по 31 октября они коснулись более 9 млн человек. Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок. Как и в минувшие недели, сознательное потребление украинцами электроэнергии, особенно в пиковые часы, поможет энергетикам», - добавил он.

Шмыгаль сообщил, что в каждом регионе осуществляются комплексные меры по защите энергетической инфраструктуры, усиливается ПВО.

Еще по теме

Прочее
Война Теплоснабжение Энергоснабжение Инфраструктура
Люди
Денис Шмыгаль

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
Кадровые перестановки: «ДНР» поменяла «министров» и «зампредов»
16:46
Рогозин возглавил группу военных советников «Л-ДНР» под названием «Царские волки»
14:05
Минобороны РФ: Переброска российских войск на левый берег Днепра завершена
12:42
В Крыму «КАМАЗ» оккупантов столкнулся с легковушкой, 17 пострадавших
11:53
Оккупанты запустили в Мариуполе телеканал
11:13
Антоновский мост разрушен
10:22
В Северодонецкой общине армия РФ усилила фильтрационные мероприятия
09:57
В многоэтажке в Мелитополе прогремел взрыв
09:30
«ЛНР»: В Лисичанске ранены два человека
09:28
ВСУ отбили атаки армии РФ в районе 4 сел Луганской области
23:27
Главные события в оккупации 10 ноября
17:39
Отступление России из Херсона — что дальше ►
15:53
Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр
15:42
«ЛНР»: В результате обстрела Криничного погибли два человека, четыре ранены 
15:11
Горят квартиры: Мэр Бойченко объяснил, почему Мариуполь не готов к холодам
все новости
18:55
В Украине поражено более 400 объектов инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения - Шмыгаль
18:12
Украина построила около 3 км стены на границе с Беларусью
17:50
Жителям освобожденных сел и городов Херсонщины пока не советуют возвращаться домой
17:20
В освобожденном поселке на Херсонщине обнаружены тела с переломами черепа
17:05
Кадровые перестановки: «ДНР» поменяла «министров» и «зампредов»
16:48
За передачу имущества оккупантам будут судить экс-чиновника с Луганщины. Ему грозит пять лет тюрьмы
16:46
Рогозин возглавил группу военных советников «Л-ДНР» под названием «Царские волки»
16:26
Из-за артобстрелов в Торецке и Бахмуте горели жилые дома
16:04
В Херсоне остались российские военные — ГУР Минобороны Украины
15:49
В Донецкой области восстановили электроэнергию в четырех населенных пунктах
15:42
Зеленский собирал Ставку. Обсуждали южное направление фронта
15:17
В Украине есть свободные места для размещения переселенцев: Где и сколько
15:15
Жителей Херсона призвали оставаться дома, в городе — зачистка
14:58
На Херсонщине гражданские наехали на мину: Пострадали двое взрослых и двое детей
14:53
Из плена в Украину возвращены еще 45 военных
все новости
ВИДЕО
Антоновский мост разрушен
11 ноября, 11:13
«‎Цап-царап»: мэр Мариуполя пошутил над словами Путина ►
10 ноября, 20:26
Отступление России из Херсона — что дальше ►
10 ноября, 17:39

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама