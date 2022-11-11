В Україні вражено понад 400 об'єктів інфраструктури у сфері електро- та теплопостачання - Шмигаль

11 листопада 2022, 18:55

В Україні вражено понад 400 об'єктів інфраструктури у сфері електро- та теплопостачання - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за час повномасштабної війни вражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- та теплопостачання. Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 За його словами, найбільше пошкоджень у Харківській, Київській, Донецькій областях.

 «Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС та ТЕЦ. Швидкими темпами все намагаємось відновити. Робота триває 24/7», - заявив прем'єр.

 Шмигаль також повідомив, що за останні п'ять тижнів обстріляно десятки підстанцій «Укренерго», понад 10 об'єктів генерації. На відновлення генерації пошкоджених ТЕС та ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд гривень.

 На приведення в дію об'єктів операторів системи розподілу електроенергії за найскромнішими підрахунками слід спрямувати близько 5 млрд гривень.

 У зв'язку з цим прем'єр констатував, що планові відключення споживачів від електроенергії буде продовжено.

 «З 10 по 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн людей. Це вимушений захід, необхідний для того, щоб зберегти цілісність нашої енергетичної системи та убезпечити її від перевантажень. Як і минулого тижня, свідоме споживання українцями електроенергії, особливо в піковий годинник, допоможе енергетикам», - додав він.

 Шмигаль повідомив, що у кожному регіоні здійснюються комплексні заходи щодо захисту енергетичної інфраструктури, посилюється ППО.

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