В Киеве прозвучали две серии взрывов, есть попадания в жилые дома

Последствия ракетного удара по жилому дому в Киеве

В Киеве сегодня днем прозвучали взрывы.



Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал оставаться в безопасных местах и сообщил об угрозе ракетных обстрелов области.



Также в местных пабликах в соцсетях публикуют фото дыма над городом. Некоторые очевидцы пишут о работе ПВО.





Позже прозвучала еще одна серия сильных взрывов.

«Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбила ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии», — написал мэр Киева Виталий Кличко.



Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко проинформировал, что зафиксировано два попадания российских ракет.



«Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО… Опасность не миновала. Оставайтесь в укрытиях», — написал Тимошенко.



Также опубликовано видео, где видно, что горит пятиэтажка.









В Киевской городской военной администрации уточнили, что, предварительно, сбиты четыре ракеты.