У Києві пролунали дві серії вибухів, є влучення в житлові будинки

Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Києві

У Києві сьогодні вдень пролунали вибухи.



Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав залишатися в безпечних місцях та повідомив про загрозу ракетного обстрілу області.



Також у місцевих пабликах у соцмережах публікують фото диму над містом. Деякі очевидці пишуть про роботу ППО.





Згодом пролунала ще одна серія сильних вибухів.

«Атака на столицю. У Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, у два житлових будинки. Декілька ракет збила ППО над Києвом. Медики та рятувальники на місці влучень. Докладніша інформація згодом», — написав мер Києва Віталій Кличко.



Заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко поінформував, що зафіксовано два влучення російських ракет.



«Ворожа зброя вразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі. Декілька ракет знищили сили ППО… Небезпека не минула. Залишайтеся в укриттях», — написав Тимошенко.



Також опубліковано відео, де видно, що горить п'ятиповерхівка.





У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що, попередньо, збито чотири ракети.