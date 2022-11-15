Массированная ракетная атака: Ситуация во Львове, Харькове и иных городах

Сегодня днем российские войска ракетами ударили по украинским городам.



Во Львове прозвучали взрывы.



Эту информацию подтвердил мэр Андрей Садовый.



«Всем оставаться в укрытии!», — призвал он.



Также сообщается, что часть города осталась без электричества.



В Харькове также зафиксированы «прилеты» по объекту критической инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов.



«О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро. Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова», — написал Терехов.



Как отметил руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, в области — два «прилета». В части города Хмельницкий отсутствует электроснабжение.



Мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что в городе зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры. Некоторые части города без электроэнергии.



Кроме того, в Житомире ракеты попали в энергетическую инфраструктуру, город без света, уточнил мэр Сергей Сухомлин.



По информации главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, есть «прилет» в объект инфраструктуры в Кременчугском районе.



Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что россияне нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры.



«Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. "Укрэнерго" вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании», — подчеркнул Тимошенко.



По его словам, графики стабилизационных отключений пока не действуют. Заместитель главы Офиса президента призвал умеренно потреблять электроэнергию.