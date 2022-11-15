Масована ракетна атака: Ситуація у Львові, Харкові та інших містах

Сьогодні вдень російські війська ракетами вдарили по українських містах.



У Львові пролунали вибухи.



Цю інформацію підтвердив мер Андрій Садовий.



«Усім залишатися в укритті!», — закликав він.



Також повідомляється, що частина міста лишилася без електрики.



У Харкові також зафіксовано «прильоти» по об'єкту критичної інфраструктури, повідомив мер Ігор Терехов.



«Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова», — написав Терехов.



Як зазначив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, в області — два «прильоти». У частині міста Хмельницький відсутнє електропостачання.



Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що у місті зафіксовано удар по об'єкту критичної інфраструктури. Деякі частини міста без електроенергії.