Оккупанты ударили ракетами по критической инфраструктуре на Изюмщине, трое пострадавших 

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области, есть пострадавшие Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.



«Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение», - сообщил он.



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что российские оккупанты нанесли удары по украинской газодобыче и промышленным предприятиям.