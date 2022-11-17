Окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі на Ізюмщині, троє постраждалих

Російські окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі Харківської області, є постраждалі Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у Telegram.



«Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовано влучення в об'єкт критичної інфраструктури. На жаль, постраждали 3 працівники, чоловіків госпіталізовано до лікувального закладу», - повідомив він.



Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмігаль повідомив , що російські окупанти завдали ударів по українському газовидобутку та промисловим підприємствам.