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Украинские специалисты будут участвовать в расследовании падения ракет в Польше – Зеленский

17 ноября 2022, 12:13

Украинские специалисты будут участвовать в расследовании падения ракет в Польше – Зеленский

Украинские специалисты будут участвовать в расследовании обстоятельств падения ракет в Польше. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, выступая на конференции Bloomberg New Economy Forum, передает «Интерфакс-Украина».

«Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты будут участвовать в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем сказать точно, какие ракеты или их части упали на польской территории. Но мы видели картинки диаметра воронки . Это не могли быть только остатки противоракетных систем», - сказал он.

Он напомнил, что Россия в тот день выпустила около 100 ракет. И выразил благодарность партнерам поддержку Украины системами ПВО.

«Я не знаю точно, что случилось в этот раз на 100%. Мир тоже не знает на 100%. Я уверен, что это была российская ракета . мы благодарны, что нас не обвиняют, потому что мы боремся с российскими ракетами на нашей территории», - отметил Зеленский.

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