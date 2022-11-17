Українські фахівці братимуть участь у розслідуванні падіння ракет у Польщі – Зеленський

Українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет у Польщі. Про це розповів президент Володимир Зеленський, виступаючи на конференції Bloomberg New Economy Forum, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Вчора ми отримали підтвердження, що наші фахівці братимуть участь у розслідуванні. Поки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їхні частини впали на території Польщі. Але ми бачили картинки діаметра вирви. Це не могли бути лише залишки протиракетних систем», - сказав він.



Він нагадав, що Росія у той день випустила близько 100 ракет. І висловив подяку партнерам на підтримку України системами ППО.



«Я не знаю точно, що трапилося цього разу на 100%. Світ також не знає на 100%. Я впевнений, що це була російська ракета. ми вдячні, що нас не звинувачують, тому що ми боремося із російськими ракетами на нашій території», - зазначив Зеленський.