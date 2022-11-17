Финляндия анонсировала пакет военной помощи Украине на 55,6 млн евро

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 55,6 млн евро. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.



«Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас направляется, является самым большим на сегодняшний день», - отметила министерка обороны Антти Кайкконен.



При этом более подробная информация о содержании помощи, способе и сроке доставки не предоставляется по оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки помощи к месту назначения.



Отмечается, что общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 160,4 млн евро.