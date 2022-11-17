Фінляндія анонсувала пакет військової допомоги Україні на 55,6 млн євро

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 55,6 млн євро. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.



«Україна продовжує потребувати підтримки у захисті своєї території. Асортимент оборонного обладнання, яке зараз прямує, є найбільшим на сьогодні», - зазначила міністерка оборони Антті Кайкконен.



При цьому більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб та термін доставки не надається з оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки допомоги до місця призначення.



Зазначається, що загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, зараз становить 160,4 млн. євро.