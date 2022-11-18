Подоляк рассказал, как может закончиться война РФ против Украины

Война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят территории военным путем, но Украина в любом случае будет эффективно продвигаться на фронте. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть немного по-другому. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, или падет большой город, который восемь лет был оккупирован РФ, например Луганск, после этого начнутся необратимые процессы — и в политических элитах РФ, и в обществе», — сказал он.



Он объяснил, что таким образом война может закончиться раньше, чем Украина военным путем освободит территории. По словам Подоляка, в таком случае в РФ поймут, что они проиграли войну.

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