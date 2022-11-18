Подоляк розповів, як може закінчитися війна РФ проти України

Війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ звільнять території військовим шляхом, але Україна в будь-якому разі ефективно просуватиметься на фронті. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



«Чи можлива повністю стовідсоткова воєнна перемога? Можливо, буде виглядати трішки інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області, чи впаде велике місто, яке вісім років було окуповане РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси — і в політичних елітах РФ, і в суспільстві», — сказав він.



Він пояснив, що таким чином війна може закінчитись раніше, ніж Україна військовим шляхом звільнить території. За словами Подоляка, у такому разі в РФ зрозуміють, що вони програли війну.

Чи здатна Україна рухатись далі на Лівий берег Дніпра? Що тепер відбувається у Херсоні та чому затримали Катерину Губарєву? І навіщо росіяни вкрали єнота? Розповідаємо про головні події в окупації.