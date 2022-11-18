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Оккупанты в Луганской области мобилизуют медперсонал

18 ноября 2022, 10:16

Оккупанты в Луганской области мобилизуют медперсонал

На захваченной войсками России части Луганской области работников медицинских учреждений окупанты обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования. Об этом сообщают в Луганской ОВА, отмечая, что происходит это из-за значительных потерь личного состава и недостаточного количества медицинского персонала в подразделениях армии РФ на территории Украины.

Также в администрации рассказали, что в оккупированной Беловодской общине на должность директора Новоалександровской средней школы был назначен мужчина из Новосибирска. 

По данным Луганской ОВА, «госслужащих» на оккупированной части региона заставляют писать заявления на отказ от украинского гражданства.

«Тем временем продолжают удивлять оккупационные власти Лисичанска. Сначала в городе устроили почти праздник по поводу раздачи 14 кубометров дров. А на этой неделе там началась выдача угля социально незащищенным слоям населения, имеющего печное отопление и нуждающегося в угле. Всего в резерве около 70 тонн угля, который доставят адресно. Если рассчитывать на всю зиму, хватит этого домов на тридцать, а то и меньше», - рассакзали в Луганской ОВА.

Способна ли Украина двигаться дальше на Левый берег Днепра? Что теперь происходит в Херсоне и почему задержали Екатерину Губареву? И зачем россияне украли енота? Рассказываем о главных событиях в оккупации.

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