Окупанти Луганської області мобілізують медперсонал

На захопленій військами Росії частині Луганської області працівників медичних закладів окупанти зобов'язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування. Про це повідомляють у Луганській ОВА, зазначаючи, що відбувається це через значні втрати особового складу та недостатню кількість медичного персоналу в підрозділах армії РФ на території України.



Також в адміністрації розповіли, що в окупованій Біловодській громаді на посаду директора Новоолександрівської середньої школи було призначено чоловіка з Новосибірська.

За даними Луганської ОВА, «держслужбовців» на окупованій частині регіону змушують писати заяви на відмову від українського громадянства.

«Тим часом продовжує дивувати окупаційна влада Лисичанська. Спочатку в місті влаштували майже свято із приводу роздачі 14 кубометрів дров. А на цьому тижні там розпочалася видача вугілля соціально-незахищеним верствам населення, що має пічне опалення та потребує вугілля. Усього в резерві є близько 70 тонн вугілля, яке доставлять адресно. Якщо розраховувати на всю зиму, вистачить цього хат на тридцять, а то й менше», - розповіли у Луганській ОВА.

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