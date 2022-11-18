В Донецке под обстрел попали больница и школа, которые расположены рядом с «МГБ ДНР»

Последствия обстрела железнодорожной больницы в Донецке. Фото из соцсетей

Под обстрел в центре захваченного войсками России Донецка попала больница и школа. Фото последствий прилетов публикуют местные Telegram-каналы.



Назначенный оккупантами мэром Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что 2 снаряда упали возле 13-й школы в Ворошиловском районе города. Эта школа находится через дорогу от железнодорожной больницы.



Отметим, что рядом с больницей и школой, по адресу улица Щорса, 62, находится одно из зданий «министерства госбезопасности» (МГБ) «ДНР». До захвата Донецка в 2014 году там находилось областное управление Службы безопасности Украины. Есть ли попадания в здание «МГБ ДНР», не сообщается.

Одно из зданий «МГБ ДНР» в Донецке на карте

Также сегодня, по словам Кулемзина, был обстрелян Петровский район Донецка.