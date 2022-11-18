У Донецьку під обстріл потрапили лікарня та школа, які розташовані поруч з «МДБ ДНР»

Наслідки обстрілу залізничної лікарні у Донецьку. Фото із соцмереж

Під обстріл у центрі захопленого військами Росії Донецька потрапила лікарня та школа. Фото наслідків прильотів оприлюднили місцеві Telegram-канали.



Призначений окупантами «мером»Донецька Олексій Кулемзін розповів, що два снаряди впали біля 13-ї школи у Ворошилівському районі міста. Ця школа знаходиться через дорогу від залізнічної лікарні.



Відмітимо, що поруч з лікарнею та школою, за адресою вулиця Щорса, 62, знаходиться одна з будівель «міністерства держбезпеки» (МДБ) «ДНР». До захоплення Донецка у 2014 році там було розташоване обласне управління Служби безпеки України. Чи є влучання у будівлю «МДБ ДНР», не повідомляється.

Одна з будівель «МДБ ДНР» у Донецьку на карті

Також сьогодні за словами Кулемзіна було обстріляно Петрівський район Донецька.

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