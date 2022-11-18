В Черкасской области снова запретили посещать леса

В Черкасской области решением ОВА ввели повторный запрет на посещение лесов, но предусмотрели ряд исключений. Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игоря Табурца.



Запрет также касается и въезда в лес транспортных средств (кроме транзитных путей). Это предписание действует на период военного положения.



Исключения касаются нескольких категорий транспортных средств: транспорт, используемый военными формированиями, правоохранительными органами, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, постоянными лесопользователями, пользователями.