На Черкащині знову заборонили відвідувати ліси

У Черкаській області рішенням ОВА запровадили повторну заборону на відвідування лісів, але передбачили низку винятків. Про це повідомляє голова Черкаської ОВ Ігоря Табурца.



Заборона також стосується і в'їзду до лісу транспортних засобів (крім транзитних колій). Цей припис діє на період військового становища.



Винятки стосуються кількох категорій транспортних засобів: транспорт, який використовують військові формування, правоохоронні органи, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, постійні лісокористувачі.