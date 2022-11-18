В Украине замировано 30% всей территории страны

В Украине заминировано около 30% всей территории страны. Об этом рассказал глава ГСЧС Сергей Крук в эфире телемарафона.



«Процент заминированных территорий у нас сегодня составляет 30% от всей территории Украины. А это ориентировочно как две территории страны Австрия. Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом», - сказал он.



По его словам, в Херсонской и Николаевской области активно идет очистка освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. Так, разминированию подлежит более 8 тысяч км кв. Из них около 7 тысяч км кв. - это территория Херсонской области и до 1,5 тысяч км кв - Николаевская.



На этих территориях работают пиротехнические подразделения ГСЧС, инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют объекты, которые запускаются в работу.



Крук добавил, что для восстановления полноценной жизни на территории Херсонской области работающим там структурам понадобятся несколько месяцев.