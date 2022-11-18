Зеленский: Из-за российских обстрелов в Украине уничтожены 3 млн гектаров лесов

В результате российских обстрелов в Украине уничтожены 3 миллиона гектаров лесов. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время обращения в студенческое сообщество Ирландии, передает «Укринформ».



«Россия своей агрессией уничтожила в нашей стране почти 3 миллиона гектаров лесов. Они сожжены обстрелами. И это лишь одно из тысяч преступлений России против окружающей среды», - сказал он.



Зеленский также рассказал, что российская армия за 9 месяцев войны разрушила 322 учебных заведений



Он акцентировал внимание на необходимости ежедневно усиливать мировое давление на Россию.