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Зеленский: Из-за российских обстрелов в Украине уничтожены 3 млн гектаров лесов

18 ноября 2022, 19:47

Зеленский: Из-за российских обстрелов в Украине уничтожены 3 млн гектаров лесов

В результате российских обстрелов в Украине уничтожены 3 миллиона гектаров лесов. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время обращения в студенческое сообщество Ирландии, передает «Укринформ».

«Россия своей агрессией уничтожила в нашей стране почти 3 миллиона гектаров лесов. Они сожжены обстрелами. И это лишь одно из тысяч преступлений России против окружающей среды», - сказал он.

Зеленский также рассказал, что российская армия за 9 месяцев войны разрушила 322 учебных заведений

Он акцентировал внимание на необходимости ежедневно усиливать мировое давление на Россию.

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