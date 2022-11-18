Зеленський: Через російські обстріли в Україні знищено 3 млн гектарів лісів

Внаслідок російських обстрілів в Україні знищено 3 мільйони гектарів лісів. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час звернення до студентської спільноти Ірландії, повідомляє «Укрінформ».



«Росія своєю агресією знищила у нашій країні майже 3 мільйони гектарів лісів. Вони спалені обстрілами. І це лише один із тисяч злочинів Росії проти навколишнього середовища», - сказав він.



Зеленський також розповів, що російська армія за 9 місяців війни зруйнувала 322 навчальні заклади.



Він наголосив на необхідності щодня посилювати світовий тиск на Росію.