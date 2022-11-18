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Предположительный расстрел российских пленных: Военные эксперты говорят, что это ответный огонь

18 ноября 2022, 21:30

Предположительный расстрел российских пленных: Военные эксперты говорят, что это ответный огонь

Пророссийские Telegram-каналы распространили видео, на котором украинские военные, предположительно, берут в плен солдат в российской форме. В другом видео, снятом с того же места: на кадрах можно увидеть трупы пленных солдат, пишет The Insider.

Пропагандисты РФ утверждают, что на кадрах — расстрел российских военнослужащих украинскими в селе Макеевка Луганской области.

Офицер Армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин считает, что это была не казнь, а это ответный огонь. На кадрах, пишет он, видно, что человек, одетый в форму российской армии и выходивший из дома последним, решил не бросать оружие, а открыл из него огонь в сторону бойцов ВСУ.

«В этой ситуации ответный огонь ВСУ более чем оправдан, так как никто не знает, у кого из сдававшихся есть при себе припрятанное оружие и гранаты. Казнью это не является, открывший огонь оккупант сам же и угробил свое отделение», — говорит Левин.

The Insider попросил прокомментировать видео офицера украинских сил спецопераций. По его мнению, произошедшее соответствует логике боя: украинские бойцы — на видео их несколько человек — могли погибнуть, когда российский военный внезапно открыл огонь из-за угла. Пленные, которые лежали на земле, в этот момент также могли начать действовать. 

«Украинский военный открыл огонь на поражение, чтобы избежать побега пленных. Это война, люди убивают друг друга. Это не захват флага. Цель — уничтожение противника, а не захват пленных», - говорит он.

По его мнению, российский военный предпринял попытку освобождения своих бойцов.

«Это война, обе стороны делают продуманные ходы. Здесь никого нельзя обвинить в нарушении правил и обычаев ведения войны. Одно из правил ведения ближнего боя говорит: если часть подразделения сложила оружие, но полностью подразделение не сдалось, то оно подлежит уничтожению во время прямого боевого столкновения. То есть часть сложила оружие, часть не сложила, подразделение считается уничтоженным или не уничтоженным целиком. Всепроисходило как боевое столкновение. Это не было казнью», — сказал собеседник.

На первой записи видно разрушенный дом — из него выходят 11 мужчин, одетых в форму российской армии. Они идут с поднятыми руками и ложатся на землю, выходить им приказывают другие военные, одетые в форму ВСУ. Один из военных в форме украинской армии говорит: «Кто офицер? Все вышли? Давай выходи». После этого из дома выходит еще один человек, его фигура в тени. На записи видно, что он начинает стрелять в сторону камеры. Запись обрывается. На кадры наложена фоновая музыка.

Второе видео — с убитыми мужчинами в российской форме — еще 13 ноября опубликовал украинский телеграм-канал «Оперативный ЗСУ» с подписью: «Результат роботи 120мм міномета».

Российское Минобороны отреагировало на видео и обвинило ВСУ в военных преступлениях. Ведомство назвало это «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и жестоком обращении с российскими военнопленными.

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