Імовірний розстріл російських полонених: Військові експерти кажуть, що це вогонь у відповідь

Проросійські Telegram-канали поширили відео, на якому українські військові, ймовірно, беруть у полон солдатів у російській формі. В іншому відео, знятому з того ж місця: на кадрах можна побачити трупи полонених солдатів, пише The Insider.



Пропагандисти РФ стверджують, що на кадрах — розстріл російських військовослужбовців українців у селі Макіївка Луганської області.



Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий експерт Ігаль Левін вважає, що це була не страта, а це вогонь у відповідь. На кадрах, пише він, видно, що людина, одягнена у форму російської армії і виходила з дому останнім, вирішила не кидати зброю, а відкрила з неї вогонь у бік бійців ЗСУ.



«У цій ситуації вогонь у відповідь ВСУ більш ніж виправданий, оскільки ніхто не знає, у кого з тих, хто здавався, є при собі прихована зброя і гранати. Стратою це не є, окупант, що відкрив вогонь, сам же й загубив своє відділення», — каже Левін.



The Insider попросив прокоментувати відео офіцера українських сил спецоперацій. На його думку, те, що сталося, відповідає логіці бою: українські бійці — на відео їх декілька людей — могли загинути, коли російський військовий раптово відкрив вогонь з-за рогу. Полонені, які лежали на землі, у цей момент також могли розпочати дію.



«Український військовий відкрив вогонь на поразку, щоб уникнути втечі полонених. Це війна, люди вбивають один одного. Це не захоплення прапора. Мета - знищення противника, а не захоплення полонених», - каже він.



На його думку, російський військовий спробував звільнити своїх бійців.



«Це війна, обидві сторони роблять продумані ходи. Тут нікого не можна звинуватити у порушенні правил та звичаїв ведення війни. Одне з правил ведення ближнього бою каже: якщо частина підрозділу склала зброю, але повністю підрозділ не здалося, воно підлягає знищенню під час прямого бойового зіткнення. Тобто частина склала зброю, частина не склала, підрозділ вважається знищеним або знищеним цілком. Все відбувалося як бойове зіткнення. Це не було стратою», - сказав співрозмовник.



На першому записі видно зруйнований будинок — із нього виходять 11 чоловіків, одягнених у форму російської армії. Вони йдуть із піднятими руками і лягають на землю, виходити їм наказують інші військові, одягнені у форму ЗСУ. Один із військових у формі української армії каже: «Хто офіцер? Усі вийшли? Давай виходь». Після цього з дому виходить ще одна людина, її постать у тіні. На записі видно, що він починає стріляти у бік камери. Запис обривається. На кадри накладено фонову музику.



Друге відео — із убитими чоловіками у російській формі — ще 13 листопада опублікував український телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» із підписом: «Результат роботи 120мм міномета».



Російське Міноборони відреагувало на відео та звинуватило ЗСУ у військових злочинах. Відомство назвало це «масовою кривавою розправою українських військовослужбовців над беззбройними російськими військовополоненими». Слідчий комітет порушив кримінальну справу про вбивство та жорстоке поводження з російськими військовополоненими.