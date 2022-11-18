ДТЭК: Около 20 населенных пунктов деоккупированной Херсонщины подключены к электричеству

Энергетики уже обеспечили возможность подключения первых 20 населенных пунктов деоккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.



«Где-то 7 тысяч потребителей уже со светом. И дальше будем двигаться вниз к Херсону», – сказал он.



По его словам, над восстановлением сетей работает около 18 бригад различных операторов, шесть из которых – компании ДТЭК.



Наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением остается в Винницкой, Львовской, Тернопольской и сверхдефицитных из-за сетевых ограничений в Киеве и области.



Что касается перспектив блэкаута в стране и, в частности, в Киеве, Сахарук отметил, что такая ситуация теоретически возможна. Но он надеется, что энергетикам удастся быстро поднять энергосистему, даже если произойдет ее тотальное отключение.



«Само по себе отключение системы не так страшно (…). Оно автоматически и происходит ради того, чтобы у нас не сгорела сеть, чтобы сохранить контроль над системой. Главное – чтобы была возможность подключиться», – пояснил энергетик.