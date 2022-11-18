ДТЕК: Близько 20 населених пунктів деокупованої Херсонщини підключено до електрики

Енергетики вже забезпечили можливість підключення перших 20-ти населених пунктів деокупованої частини Херсонської області. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.



«Десь 7 тисяч споживачів уже зі світлом. І далі рухатимемося вниз до Херсона», – сказав він.



За його словами, над відновленням мереж працює близько 18 бригад різних операторів, шість із яких – компанії ДТЕК.



Найбільш важка ситуація з електропостачанням залишається у Вінницькій, Львівській, Тернопільській та наддефіцитних через мережеві обмеження у Києві та області.



Щодо перспектив блекауту в країні і, зокрема, у Києві, Сахарук зазначив, що така ситуація теоретично можлива. Але він сподівається, що енергетикам вдасться швидко підняти енергосистему, навіть якщо відбудеться її тотальне вимкнення.



«Саме собою відключення системи нестрашно (…). Воно автоматично відбувається заради того, щоб у нас не згоріла мережа, щоб зберегти контроль над системою. Головне – щоб була можливість підключитись», – пояснив енергетик.